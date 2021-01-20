На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить

Источник материала: Onliner

Реклама имеет право приукрасить продукт, преподнести его интереснее и так далее. Но при этом желательно говорить о рекламируемом правду, иначе первая покупка может оказаться последней (а осадок останется в любом случае). Бывает, что маркетологи просто не говорят всей правды либо маскируют недостатки. А в некоторых случаях очевидно хитрят.

Когда продукт предназначен для взрослого, он как-то переживет, но иногда в расстроенных чувствах остается ребенок, и это вдвойне обидно.



1001 стикер от «Диснея». 768 из них — бесполезные квадратики



Наверное, в коробке еще куча классных штук? Да, разбежались



Банка с кремом оказалась чуть меньше, чем ожидалось. Зато текста много поместилось



Задачка на внимательность. 500 хитов по версии журнала Rolling Stone? Нет, 39 из них



Тефтельки, много тефтелек...



Зачем нужна такая огромная коробка? Да, чтобы поместилось 800 элементов для детского конструктора. 550 из них — «кнопки»



Натуральный коричневый сахар (для внимательных: «натуральный» — это просто название, а не характеристика)



Такая практика, честно говоря, существует последних лет 40. Может и дольше



Ожидание и реальность



Пример, когда все честно, но с подвохом



И вновь производитель говорит спасибо маркетологам, предложившим хитрую упаковку



Все честно: пакет действительно больше. Чипсов столько же, но опять же — все честно



Пирожок с маком? Да, говорят, он там бывал



Треть продукта сэкономлено



Новая банка справа. Старая не такая привлекательная, хотя помещается в нее столько же



Коробка просто забита вкусняхами...



Новые высоты в уходе? Нет, упаковка новая. А высоты старые



Арбузовый сок без арбуза. Это как березовый сок с мякотью



Коробка стала больше, а хлопьев в ней меньше. Как тебе такое, Илон Маск?



«Теперь больше!» На самом деле нет. Маркетолог, наверное, потирает ручки за бонус к ЗП