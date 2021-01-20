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На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить

20.01.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Реклама имеет право приукрасить продукт, преподнести его интереснее и так далее. Но при этом желательно говорить о рекламируемом правду, иначе первая покупка может оказаться последней (а осадок останется в любом случае). Бывает, что маркетологи просто не говорят всей правды либо маскируют недостатки. А в некоторых случаях очевидно хитрят.

Когда продукт предназначен для взрослого, он как-то переживет, но иногда в расстроенных чувствах остается ребенок, и это вдвойне обидно.

На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
1001 стикер от «Диснея». 768 из них — бесполезные квадратики
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Наверное, в коробке еще куча классных штук? Да, разбежались
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Банка с кремом оказалась чуть меньше, чем ожидалось. Зато текста много поместилось

 

На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Задачка на внимательность. 500 хитов по версии журнала Rolling Stone? Нет, 39 из них
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Тефтельки, много тефтелек...
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Зачем нужна такая огромная коробка? Да, чтобы поместилось 800 элементов для детского конструктора. 550 из них — «кнопки»
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Натуральный коричневый сахар (для внимательных: «натуральный» — это просто название, а не характеристика)
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Такая практика, честно говоря, существует последних лет 40. Может и дольше
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Ожидание и реальность
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Пример, когда все честно, но с подвохом
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
И вновь производитель говорит спасибо маркетологам, предложившим хитрую упаковку
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Все честно: пакет действительно больше. Чипсов столько же, но опять же — все честно
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Пирожок с маком? Да, говорят, он там бывал
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Треть продукта сэкономлено
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Новая банка справа. Старая не такая привлекательная, хотя помещается в нее столько же
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Коробка просто забита вкусняхами...
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Новые высоты в уходе? Нет, упаковка новая. А высоты старые
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Арбузовый сок без арбуза. Это как березовый сок с мякотью
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
Коробка стала больше, а хлопьев в ней меньше. Как тебе такое, Илон Маск?
На фото показали маркетинговые уловки, за которые хочется ударить
«Теперь больше!» На самом деле нет. Маркетолог, наверное, потирает ручки за бонус к ЗП

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Реклама имеет право приукрасить продукт, преподнести его интереснее и так далее. Но при этом желательно говорить о рекламируемом правду, иначе первая покупка...
 
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