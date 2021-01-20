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Не заставило ждать. Автомобильное топливо опять дорожает

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С 21 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Подорожание по традиции на 1 копейку.

Так, с 21 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейка, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейка, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейка.

В «Белнефтехиме» подорожание объяснили «значительным ростом стоимости нефти на мировом рынке».

«С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11 процентов, — сообщили в «Белнефтехиме». — В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку.

Последний раз цена на топливо изменялась 27 октября прошлого года.

 
 
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С 21 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся.
 
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