Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене

Источник материала: Sputnik Беларусь

Джо Байден уже пытался стать президентом – он надеялся представить демократов в 1987 году и в 2007 годах. Но тогда выдвинуться от партии не удалось, и тем не менее, карьера Байдена была яркой.

С 2009 по 2017 годы он был вице-президентом в правительстве Барака Обамы. Обама наградил его Президентской медалью свободы. Сам Байдена Обаму называл "братом".

В личной жизни Байдена было немало тяжелых моментов. Его первая жена Нелия, которая была школьной любовью Байдена, и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Там же, в машине, находились сыновья – Бо и Хантер. Мальчики получили серьезные травмы, но выжили.

Вернула Джо Байдену интерес к жизни и политики его вторая жена – Джилл . Кстати, она станет одной из самых образованных первых леди США за всю историю – у Джилл Байден докторская степень и еще две магистерских! И она не собирается бросать работу преподавателя и планирует оставаться при деле даже став первой леди.

Сам Байден тоже отличный преподаватель. На его семинары часто собиралась очередь. Кстати, Байден не употребляет алкоголь. И еще он второй после Кеннеди американский президент-католик.

В 1974 году журнал Time включил Байдена в число "200 лиц будущего, которые будут творить историю". Совсем скоро сможем узнать, какой Байден видит историю США.

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