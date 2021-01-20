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Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене
20.01.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Сергей Мамонтов
С 2009 по 2017 годы он был вице-президентом в правительстве Барака Обамы. Обама наградил его Президентской медалью свободы. Сам Байдена Обаму называл "братом".
В личной жизни Байдена было немало тяжелых моментов. Его первая жена Нелия, которая была школьной любовью Байдена, и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Там же, в машине, находились сыновья – Бо и Хантер. Мальчики получили серьезные травмы, но выжили.
Вернула Джо Байдену интерес к жизни и политики его
Сам Байден тоже отличный преподаватель. На его семинары часто собиралась очередь. Кстати, Байден не употребляет алкоголь. И еще он второй после Кеннеди американский президент-католик.
В 1974 году журнал Time включил Байдена в число "200 лиц будущего, которые будут творить историю". Совсем скоро сможем узнать, какой Байден видит историю США.
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Джо Байдену 78 лет. Но он был намного моложе, когда впервые попытался занять президентский пост. В кратком обзоре Sputnik – некоторые вехи политической карьеры Байдена.
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