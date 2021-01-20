Церемония инаугурации президента США Джо Байдена – прямой эфир

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кандидат от демократов Байден стал 46-м президентом США – победив на выборах, которые прошли в прошлом году . Соперником его был 45-й президент Дональд Трамп. Вместе с Байденом в должность вступит и вице-президент Камала Харрис.

По существующей в стране традиции, в ночь перед инаугурацией избранный президент останавливается в гостевом доме глав государств, он находится через дорогу от Белого дома. Особняк принадлежит федеральным властям и используется для приема почетных гостей.

На церемонию, кроме официальных лиц страны, приглашены и представители зарубежных государств, в том числе и Беларуси. Республику на инаугурации представляет Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.

Предшественник же Байдена, Дональд Трамп, отказался принимать участие в церемонии. Он вместе с супругой Меланьей покинул Белый дом на вертолете в последний раз – за несколько часов до инаугурации.

Не захотел Трамп и встретиться с Байденом до начала церемонии, этим он нарушил традицию, существовавшую последние 150 лет.

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