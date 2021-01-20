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Церемония инаугурации президента США Джо Байдена – прямой эфир
20.01.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кандидат от демократов
По существующей в стране традиции, в ночь перед инаугурацией избранный президент останавливается в гостевом доме глав государств, он находится через дорогу от Белого дома. Особняк принадлежит федеральным властям и используется для приема почетных гостей.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
На церемонию, кроме официальных лиц страны, приглашены и представители зарубежных государств, в том числе и Беларуси. Республику на инаугурации
Предшественник же Байдена, Дональд Трамп, отказался принимать участие в церемонии. Он вместе с супругой Меланьей
Не захотел Трамп и встретиться с Байденом до начала церемонии, этим он нарушил традицию, существовавшую последние 150 лет.
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Джо Байден официально вступает в должность президента США в среду 20 января. Смотрите на видео церемонию инаугурации главы государства.
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