ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церемония инаугурации президента США Джо Байдена – прямой эфир

20.01.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кандидат от демократов Байден стал 46-м президентом США – победив на выборах, которые прошли в прошлом году. Соперником его был 45-й президент Дональд Трамп. Вместе с Байденом в должность вступит и вице-президент Камала Харрис.

По существующей в стране традиции, в ночь перед инаугурацией избранный президент останавливается в гостевом доме глав государств, он находится через дорогу от Белого дома. Особняк принадлежит федеральным властям и используется для приема почетных гостей.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
У Белого дома – новый хозяин: что ждать от Джо Байдена следующие четыре года

На церемонию, кроме официальных лиц страны, приглашены и представители зарубежных государств, в том числе и Беларуси. Республику на инаугурации представляет Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.

Предшественник же Байдена, Дональд Трамп, отказался принимать участие в церемонии. Он вместе с супругой Меланьей покинул Белый дом на вертолете в последний раз – за несколько часов до инаугурации.

Не захотел Трамп и встретиться с Байденом до начала церемонии, этим он нарушил традицию, существовавшую последние 150 лет.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джо Байден официально вступает в должность президента США в среду 20 января. Смотрите на видео церемонию инаугурации главы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
БАЖ и «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by