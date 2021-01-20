Романчук: белорусская молочка в России, ВВП в 21,5% и экономика ЧМ по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– как отразится на белорусских поставщиках введение маркировки молочной продукции в РФ;

– правительством Беларуси в программе социально-экономического развития страны на 2021-25 годы запланирован рост ВВП на 21,5% - такую цифру озвучил министр экономики Александр Червяков - насколько реально выполнение этого показателя?

– чем отмечен год председательства Беларуси в ЕАЭС, и как удалось реализовать большинство пунктов плана по реализации обращения Александра Лукашенко;

– прощаясь с гражданами США, Трамп подчеркнул , что стал первым президентом десятилетия, который за время нахождения на посту, не развязал ни одной войны, а что ждет Соединенные Штаты при Байдене?

– проведение в Минске ЧМ мира по хоккею в сегодняшних условиях было бы для страны неокупаемой роскошью ?

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