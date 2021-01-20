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Романчук: белорусская молочка в России, ВВП в 21,5% и экономика ЧМ по хоккею

20.01.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– как отразится на белорусских поставщиках введение маркировки молочной продукции в РФ;

– правительством Беларуси в программе социально-экономического развития страны на 2021-25 годы запланирован рост ВВП на 21,5% - такую цифру озвучил министр экономики Александр Червяков - насколько реально выполнение этого показателя? 

© Sputnik
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– чем отмечен год председательства Беларуси в ЕАЭС, и как удалось реализовать большинство пунктов плана по реализации обращения Александра Лукашенко;

– прощаясь с гражданами США, Трамп подчеркнул, что стал первым президентом десятилетия, который за время нахождения на посту, не развязал ни одной войны, а что ждет Соединенные Штаты при Байдене?

– проведение в Минске ЧМ мира по хоккею в сегодняшних условиях было бы для страны неокупаемой роскошью?

Программу "Деньги и мир" с участием известного белорусского экономиста Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Маркировка консолидирует власть крупных молочных гигантов, но убивает малый бизнес, считает гость программы "Деньги и мир", известный белорусский экономист...
 
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