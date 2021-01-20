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Романчук: белорусская молочка в России, ВВП в 21,5% и экономика ЧМ по хоккею
20.01.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– как отразится на белорусских поставщиках введение маркировки
– правительством Беларуси в программе социально-экономического развития страны на 2021-25 годы запланирован
– чем отмечен год председательства Беларуси в ЕАЭС, и как удалось реализовать большинство пунктов плана по реализации обращения Александра Лукашенко;
– прощаясь с гражданами США,
– проведение в Минске ЧМ мира по хоккею в сегодняшних условиях было бы для страны
Программу "Деньги и мир" с участием известного белорусского экономиста Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.
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Маркировка консолидирует власть крупных молочных гигантов, но убивает малый бизнес, считает гость программы "Деньги и мир", известный белорусский экономист...
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