Власти Минска заявили, что встроенные детские сады городу не нужны. А ведь когда-то такие хотели строить по всей Беларуси

Источник материала: Onliner

«Встроенные детские сады малой мощности менее востребованы у населения, чем отдельно стоящие объекты», — заявила сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишет БЕЛТА. А ведь еще два года назад бывший министр архитектуры и строительства Анатолий Черный говорил, что многоэтажки с детскими садами на первых этажах появятся по всей Беларуси.

Вообще, о таком решении для социальной структуры крупных городов заговорили давно.

— Это очень удобно — строить небольшие детские сады на 40—50 мест, обеспечивая их шаговую доступность. Такие проекты может реализовывать и государство, и частный бизнес, — подобное мнение еще в 2013 году прозвучало от тогдашнего вице-премьера Анатолия Тозика.

Спустя год эта идея осела в умах столичных чиновников. Но, видимо, что-то пошло не так, и пилотный проект решили реализовать в Гомеле. Еще на момент обсуждения местные жители начали сомневаться, стоит ли. Страхи увеличивались в геометрической прогрессии: «Как отдыхать, когда рядом будут постоянно шуметь?», «А что если запах с кухни сада будет распространяться по всему дому?», «Как обеспечить безопасность детей во дворах, где ездят машины?».

Тем не менее в конце 2017-го сад на 72 места все-таки открыли. Он обошелся Гомельскому ДСК в 1,8 миллиона рублей. Для сравнения: строительство обычного сада стоит около 8 миллионов рублей.





— Идея экономически выгодна: такой вариант не влияет на стоимость квадратного метра для покупателей квартир. К тому же, концепция исключает затраты на строительство коммуникаций и одновременно решает проблему шаговой доступности учреждений дошкольного образования, — уверял генеральный директор Гомельского ДСК Александр Гончаров.

Дальнейшим развитием проекта заинтересовались не только в Гомеле, но и в Бобруйске и Минске.

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и вовсе публично предупредил , что «все новое жилье в Беларуси отныне будем строить по такому же принципу».

— В Гомеле мы увидели хороший вариант решения вопроса, когда детей не нужно далеко возить в сад, им есть где играть и заниматься спортом вечером, не выходя из своего квартала, — отметил он.

В 2018-м новую концепцию подхватил Гродно. Мини-сад должен был появиться на улице Щорса. Правда, местные жители были резко против и, что самое удивительное, добились того, что власти от строительства отказались.

В начале прошлого года такой сад появился и в Дрогичине. После этого задумались о строительстве такого же в Бресте. Его обещают открыть весной 2021 года. А вслед за ним — возвести еще несколько таких в Пинске, Иваново и Пружанах.

Глава Брестской области Анатолий Лис еще год назад был убежден , что «эта идея хороша для любого региона, но особенно актуальна для больших городов».

— Строить крупные детские сады не всегда хороший выход, в том числе из-за большого скопления детей. Во встроенном детском саду всего три группы на 20 человек, просторно. Он будет востребован.

Правда, столичные чиновники, еще пару лет назад интересовавшиеся таким проектом, сейчас это мнение не разделяют: председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева сегодня заявила, что людям в Минске нужны обычные сады.

— Востребованы отдельно стоящие объекты. Мы сегодня даже отказываемся от малогабаритных садов на 190 мест, строим больше — на 230 мест и даже 350. У нас уже был построен такой экспериментальный сад, — сказала она.





Она объяснила это тем, что эксплуатационные затраты, оплата труда персонала в детском саду малой мощности выше.

— Достаточно проблематично потом обслуживать такие встроенные объекты в составе жилых домов. Увеличиваются затраты на содержание. И не для всех жильцов такое соседство удобно.

Разобраться в этом многообразии мнений, конечно, непросто. Поэтому мы хотим спросить у вас, уважаемые читатели, как вам идея строить на первых этажах многоэтажек детские сады?

Нужны ли нашим городам встроенные сады?

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