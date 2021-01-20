Источник материала: Хартия'97

В Беларуси растет количество денежных переводов из-за границы 20.01.2021, 18:31

Больше всего денежных переводов пришло в четвертом квартале.

За прошлый год белорусы получили переводов из-за границы на общую сумму 319 миллионов 950,2 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о переводах, осуществленных через международные системы денежных переводов. Самые крупные суммы в страну пришли из России, США и Туркменистана, сообщает tut.by .

По сравнению с 2019 годов общая сумма полученных из-за границы переводов выросла на 3,2 миллиона долларов. Больше всего денежных переводов из-за границы в 2020 году пришло в четвертом квартале — 93 миллиона 269,3 тысячи долларов. В третьем квартале денежные переводы в страну составили 84 миллиона 451 тысячу долларов, во втором — 74 миллиона 405,7 тысяч долларов, в первом — 67 миллионов 824,2 тысячи долларов. Средняя сумма одного перевода в Беларусь в прошлом году составила 266,83 доллара.

Больше всего денег за 2020 год пришло из России — 100 миллионов 165,2 тысячи долларов. На втором месте — США (48 миллионов 44,7 тысячи долларов), на третьем — Туркменистан (17 миллионов 757,2 тысячи долларов). Среди наших соседей в топ-10 по суммам переводом также попали Украина (13 миллионов 270,5 тысяч долларов) и Польша (6 миллионов 261,8 тысячи долларов). Из Литвы белорусы получили 2 миллиона 756,5 тысячи долларов, из Латвии — 1 миллион 868,3 тысячи долларов, а из Чехии, куда едет все больше мигрантов из Беларуси, — 1 миллион 489,6 тысячи долларов.

По данным Нацбанка, в прошлом году из Беларуси за границу было отправлено 205 миллионов 502,3 тысячи долларов.

Из Беларуси за границу в 2020 году было отправлено 205 миллионов 502,3 тысячи долларов (на 21,4 миллиона больше, чем в 2019-м). В четвертом квартале денежные переводы за границу составили 56 миллионов 518,8 тысяч долларов, в третьем — 61 миллион 449,8 тысячи долларов, во втором — 49 миллионов 914,5 тысячи долларов, в первом — 37 миллионов 619,2 тысячи долларов. Средняя сумма одного перевода составила 384,66 доллара.

Активнее всего деньги из Беларуси переводили в Россию (113 миллионов 246 тысячи долларов), Украину (17 миллионов 874,1 тысячи долларов) и Турцию (15 миллионов 470,8 тысячи долларов).

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