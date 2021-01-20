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Видеофакт: В центре Мадрида произошел мощный взрыв
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: В центре Мадрида произошел мощный взрыв
Взрывная волна ощущалась по всему городу.
В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого была разрушена часть жилого здания. Взрывная волна ощущалась по всему городу, сообщает телеграм-канал
Полиция, а также пожарные прибыли на место происшествия. На данным момент неизвестно о жертвах.
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Взрывная волна ощущалась по всему городу.
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