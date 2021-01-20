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БАЖ и «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН
Источник материала: Хартия'97
БАЖ и «Репортеры без границ» обратились к спецдокладчику ООН
В обращении приводятся факты преследования СМИ и журналистов.
Белорусская ассоция журналистов и «Репортеры без границ»
Также был представлен список журналистов и работников СМИ, которые находятся в заключении.
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В обращении приводятся факты преследования СМИ и журналистов.
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