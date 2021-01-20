Источник материала: Хартия'97

Диктаторы не должны проводить международные спортивные соревнования Иван Любимов

20.01.2021, 17:42

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Фото: EPA

Лукашенко — не исключение.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила о том, что матчи чемпионата мира 2021 года в Беларуси проведены не будут. В России это решение вызвало неоднозначную реакцию. В частности, многие российские спортивные специалисты обрушились на ИИХФ с критикой, аргументировав свое отношение к произошедшему популярным лозунгом «Спорт — вне политики».

К сожалению, в авторитарных государствах ни одна сфера не может оставаться вне политики. Лидеры таких режимов финансируют и контролируют образование, науку и искусство. Не меньшее внимание они уделяют и спорту из-за его массовости, и вниманию прессы. Международные спортивные турниры в целом являются популярным инструментом так называемой мягкой силы, дающей возможность отдельному государству завоевать симпатии других стран.

Авторитарные режимы активно используют этот инструмент, стремясь при помощи таких «витринных» событий создать благоприятное впечатление о результатах своего правления. Международные спортивные соревнования — возможность для режимов обаять не только туристов и болельщиков, но и различные официальные делегации. Если авторитарное гостеприимство достигает своих целей и коррумпирует или вводит в заблуждение спортивных и государственных чиновников, то многочисленные эпизоды политически мотивированных преследований и нарушения прав человека, которые являются неотъемлемой частью авторитарных правлений, удаляются из фокуса международного сообщества.

Это, однако, не единственная выгода для диктатора, которую создает проведение международных спортивных соревнований. Такие события, как чемпионат мира по хоккею, облегчают создание давления и маргинализации оппозиции.

Людям, которых пытали, били и унижали в милицейских отделениях и изоляторах временного содержания, предлагается вступить вместе с теми, кто совершал эти преступления, в искусственное и фальшивое «мы».

«Мы» — это болельщики национальной сборной команды и просто поклонники спортивного праздника. «Да, мы били вас палками и ногами, мы стреляли в вас, калечили и убивали. Мы делали это потому, что вы сомневались в справедливости выборов и бросили политический вызов нашему режиму. Но теперь вы должны сесть вместе с нами на одной трибуне и болеть за нашу команду. Вы что, против ее победы?!»

Международные спортивные соревнования помогают диктатуре расставить выгодные ей акценты в этой порочной логике. Внимание публики переключается на спортивные схватки, счет на табло и фатальные судейские ошибки, а также на успехи и неудачи национальной команды. А политическая повестка, включающая незаживающие общественные раны, образовавшиеся в результате репрессий, начинает казаться маргинальной.

Олимпиады и спортивные чемпионаты международного уровня позволяют диктаторским режимам переступить через общественные последствия своих преступлений. Они помогают авторитарным режимам смыть часть пролитой ими крови из национальной и международной памяти. И потому до определенной меры становятся их соучастниками.

Поэтому проведение спортивных соревнований в странах, уличенных в массовых репрессиях, должно в принципе стать условным. Массовое нарушение прав человека, вопиющие случаи политически мотивированных преследований, организованные властями, должны автоматически приводить к исключению участия из соревнования соответствующего государства в качестве принимающей стороны, а не становиться спонтанной инициативой спонсоров и ряда политиков.

Чтобы подобные шаги автоматически не приводили к отмене и самого международного соревнования, его проведение может быть доверено нескольким соседним странам, так что исключение одного из принимающих государств сможет быть компенсировано более интенсивным использованием спортивной инфраструктуры другого.

Авторитарным режимам следует остаться один на один с мрачными результатами своей вины. А мировому сообществу важно не помогать им устраивать праздник на тех улицах, где еще вчера лилась кровь.

Иван Любимов, «Новая газета»

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