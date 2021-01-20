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Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия
Источник материала: Хартия'97
Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия
Поддержку Киева он назвал одним из приоритетов.
Кандидат на пост госсекретаря обороны (министра обороны) США Ллойд Остин поддерживает предоставление Украине летального вооружения и считает помощь Украине для укрепления ее обороноспособности важным направлением сотрудничества.
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Ллойд Остин отметил, что политика помощь США для усиления способности украинской армии должна и дальше оставаться приоритетом, поэтому в случае назначения - и при условии продолжения реформы управления и антикоррупционных реформ в Украине - будет "мощно поддерживать усилия, направленные на учения, предоставление оборудования и консультационной поддержки для усиления способности Вооруженных сил Украины защищать территориальную целостность страны от продолжающейся российской агрессии".
"Я поддерживаю предоставление летального оружия, чтобы гарантировать наличие в Украине необходимого вооружения для самозащиты", - отметил Ллойд Остин.
Он добавил, что Украина нуждается в разнообразном нелетальном оборудовании, в частности, средствах для коммуникации, предоставляемых через инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
"Сейчас есть хороший баланс в помощи летальным и нелетальным вооружением, необходимым для обеспечения способности (Вооруженных сил) Украины. Если меня утвердят в должности, я продолжу активно оценивать потребности Украины в помощи и при необходимости буду вносить коррективы", - сказал он в ответ на вопрос о том, нужна большая доля летального оружия в структуре помощи.
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Поддержку Киева он назвал одним из приоритетов.
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