«Жены омоновцев писали: «Придурок, ты не знаешь правды». Усович и Комиссаренко рассказали, как их травили «ябатьки»

Источник материала: KYKY

Ваня Усович и Слава Комиссаренко – два комика из Беларуси, которые построили свою карьеру в России, но не перестали быть беларусами. Не так давно мы даже рассказывали вам, как Комиссаренко стал человеком, который работает над отношениями с Россией лучше любых политиков . Сегодня на его ютуб-канале вышел подкаст, в котором он вместе с Ваней снова поднял тему репрессий и пропаганды в нашей стране. Рассказываем, о чем стендаперы говорили друг другу.

Слава: До этого [ участия в шоу ЧБД ] я ходил и пытался понять, куда мне слить свою злость на Лукашенко и его омоновцев. Я не знал, что могу сделать с ней сделать. Мы же с тобой постоянно переписывались, очень переживали из-за этого. Деньги отправляли, благотворительные концерты устраивали.

Но все равно не покидало ощущение, что этого недостаточно, что этого мало. Было стыдно перед людьми, которые там, а ты – нет.

<...> У меня набралось какое-то количество шуток и я подумал – ну а где еще, как не в ЧБД, их озвучить <...> Был веселый эффект со стороны беларуской пропаганды: «ябатьки» начали писать, что юморист беларуского происхождения Слава Комиссаренко больше в страну не въедет. Тогда хотелось сказать: «Слышь, это ты беларуского происхождения, а я – беларус».

Еще смешной момент, по аналогии с телеграм-каналом *который нельзя называть*, у ябатек есть пролукашенковские каналы. Там писали, мол, Комиссаренко позволил себе говорить гадости в адрес Александа Григорьевича, вот его инстаграм – давайте зайдем туда и напишем все, что мы о нем думаем. После я открываю свою страницу, а там комментарии в духе «Ты лучший!», «Очень смешно!» и так далее.

Ваня: М-да, у провластных телеграм-каналов аудитория 3-4 человека. Мне, кстати, после интервью у Дудя писали жены омоновцев, может, их сестры: «Да ты придурок, ты не знаешь правды. За Лукашенко...»

Слава: Сколько? Не 3, а человек 40?

Ваня: Видимо, они тоже попадают под волну пропаганды. Придет муж домой, что-то напи***т в уши, а после она заходит в инстаграм и х**сосит всех, кто против.

Слава: Как будто и нечего уже сказать по этому поводу. Все всё видели и поняли. Может, хорошее тут только то, что пропаганда совершенно не работает – что бы Лукашенко и его приспешники не говорили, этому не верит никто. Даже те, кто это говорит.

Ваня: Я больше всего в ах*е от того, насколько это очевидная борьба со злом. Я никогда и нигде не видел настолько четкого распределения, где на 100% было бы добро, и на 100% было бы зло. Как кто-то может быть на стороне зла, зная, что там одни пид***ы… Это очень странно.

Слава: Ситуация действительно очевидная, но, знаешь, все равно важно, что о ней говорят. И шутить о ней тоже важно. Например, в России [после «громкого» монолога Комиссаренко] все поняли, что он [Лукашенко] за человек. Потому что до этого в России многие говорили, мол, у вас там порядок и чисто. Сейчас хоть немножко понимают ситуацию – это прекрасно, что людям стало не все равно.

Есть такое выражение, подлецы очень любят честных людей – всем же хочется ассоциировать себя с хорошим человеком, с добром. И то, что происходит в Беларуси, – это классическая сага противостояния а-ля «Властелина колец», когда добро борется с ублюдками из Мордора. С черными орками и сатаной, в которых нет ни одного положительного качества. Только деньги, власть, насилие – они олицетворяют все самое худшее, что есть в людях.

Ваня: Надеюсь, это всё скоро закончится.