«Саше было так плохо, что он не мог писать». Как в тюрьмах не лечат от ковида Василевича и других политзаключенных

Источник материала: KYKY

Наш соучредитель, владелец агентства Vondel/Hepta Саша Василевич находится в тюрьме уже больше четырех месяцев – и проведет там минимум еще полтора месяца, потому что так решил следователь. У Саши, как и у его соседей по камере, – ковид. О том, как его (не) лечат, рассказала жена Саши, руководитель агентства Red Graphic Надя Зеленкова.

«Когда в камере все заболели, они пишут заявление, чтобы к ним пришел врач. Врач берет кровь на анализ. Результаты никому не говорят, но к этому моменту у половины камеры нет обоняния и сильный кашель, так что диагноз поставьте сами.

Камеру закрывают на карантин на 10 дней. И разрешают лежать на кроватях днем. Это хорошо, потому что в полубреду сидеть нелегко. За 10 дней врач не заходит, им ни разу не измеряют температуру, не приносят ни одного лекарства.

Саша пьет антибиотики, которые принесли соседу, потому что наши, переданные в тот же день, принесут позже. Когда мы спрашиваем у врачей снаружи, что передать ему из лекарств, они уточняют: «Какой уровень сатурации?», «Какая температура?». Как-то даже неудобно смеяться в ответ.

Писем нет, встреч с адвокатом – тоже. Можно позвонить в дежурную часть и узнать, что все здоровы, ковида в СИЗО нет.

Через 2 недели Саша пишет заявление на рентген, врач пневмонии не видит, но вроде бронхит. Вот здесь врач впервые предложит лекарства: колоть антибиотики. К этому моменту у Саши уже были вторые антибиотики, он начинает пить. До 30 января его освобождают от прогулок. Сегодня я получила 8 писем за январь, спасибо цензору, следователю и почте. Из них я поняла, что Саша не писал письма с 4 января по 10 января, а значит, ему было насколько плохо, что он не мог писать.

В камере все в куртках, Саша в двух байках и шапке, читать неудобно: руки замерзают держать книгу.

У него есть, что читать, но Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Саше не передают – запрещенка. Всем здоровья!».

Напомним, Сашу Василевича задержали 27 августа – после того, как сотрудники ДФР устроили обыск в офисе Vondel/Hepta. После обыски прошли фактически во всех организациях, к которым Саша имеет отношение. В том числе в офисе агентства Red Graphic, которым руководит жена Василевича Надя Зеленкова. Уже 28 августа для Саши избрали меру пресечения – заключение под стражу. 4 сентября ему предъявили обвинение, как чуть позже и Наде Зеленковой. Несмотря на то, что Надя спустя время уехала из Беларуси, она все еще остается фигурантом уголовного дела.

Каждые пару месяцев Саше продлевают срок заключения под стражей. Редакция уже месяц не получала от него писем.