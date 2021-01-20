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На реке под Брестом заметили редкое природное явление – ледяной круг
20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уникальное природное явление можно наблюдать на юго-западе Беларуси в районе города Каменец. Там на поверхности реки Лесная появился ледяной круг.
Идеально ровный, несколько десятков метров в диаметре, он вращается по часовой стрелке. Подобное случается редко и только на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры соприкасаются друг с другом и создают вихревое течение. Вода закручивается воронкой и вращает отколовшуюся льдину. Ее края стачиваются и принимают форму круга.
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Идеально ровный, несколько десятков метров в диаметре, он вращается по часовой стрелке.
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