На реке под Брестом заметили редкое природное явление – ледяной круг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальное природное явление можно наблюдать на юго-западе Беларуси в районе города Каменец. Там на поверхности реки Лесная появился ледяной круг.

Идеально ровный, несколько десятков метров в диаметре, он вращается по часовой стрелке. Подобное случается редко и только на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры соприкасаются друг с другом и создают вихревое течение. Вода закручивается воронкой и вращает отколовшуюся льдину. Ее края стачиваются и принимают форму круга.