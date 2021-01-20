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Вакцину от коронавируса доставили во все регионы Беларуси

20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вакцину от COVID-19 доставили во все регионы Беларуси. Первые прививки – медикам, которые находятся в зоне риска.

В поликлиниках Гродно уже составляют списки желающих получить препарат. Для этого нужно позвонить в иммунологический кабинет и сообщить о своем намерении участковому терапевту.

В списки вносят жителей старше 18 лет. Ранее Минздрав сообщал, что массовая вакцинация белорусов начнется в апреле.



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Теги: Гродно
 
 
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Первые прививки – медикам, которые находятся в зоне риска.
 
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