Вакцину от коронавируса доставили во все регионы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вакцину от COVID-19 доставили во все регионы Беларуси. Первые прививки – медикам, которые находятся в зоне риска.

В поликлиниках Гродно уже составляют списки желающих получить препарат. Для этого нужно позвонить в иммунологический кабинет и сообщить о своем намерении участковому терапевту.

В списки вносят жителей старше 18 лет. Ранее Минздрав сообщал, что массовая вакцинация белорусов начнется в апреле.