В Буда-Кошелево автобус протаранил два припаркованных авто

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелево автобус врезался в припаркованные у дороги автомобили, один из них в результате оказался на «встречке» и в него врезалась еще и «Газель».

Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. Видео опубликовало сообщество Гомель Online. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.