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В Буда-Кошелево автобус протаранил два припаркованных авто
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелево автобус врезался в припаркованные у дороги автомобили, один из них в результате оказался на «встречке» и в него врезалась еще и «Газель».
Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. Видео
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В Буда-Кошелево автобус врезался в припаркованные у дороги автомобили, один из них в результате оказался на «встречке».
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