ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Буда-Кошелево автобус протаранил два припаркованных авто

20.01.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелево автобус врезался в припаркованные у дороги автомобили, один из них в результате оказался на «встречке» и в него врезалась еще и «Газель».

 

Момент аварии сняли камеры наружного наблюдения. Видео опубликовало сообщество Гомель Online. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Буда-Кошелево автобус врезался в припаркованные у дороги автомобили, один из них в результате оказался на «встречке».
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: В центре Мадрида произошел мощный взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by