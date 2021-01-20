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Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Источник материала: Onliner
Внесем немного красоты и спокойствия в суровую новостную ленту. Если вы живете в Минске, то наверняка не раз отдыхали летом в лесопарке Дрозды. А часто ли доводилось бывать в этом месте зимой? Несмотря на мороз, здесь по-прежнему журчат водопады, плещутся утки и размахивают крыльями лебеди. И таинственный мостик, спрятавшийся в самой глуши парка, ждет немногочисленных прохожих. Спешите погулять, пока все не растаяло.
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Внесем немного красоты и спокойствия в суровую новостную ленту. Если вы живете в Минске, то наверняка не раз отдыхали летом в лесопарке Дрозды. А часто ли...
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