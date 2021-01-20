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Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой

20.01.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Внесем немного красоты и спокойствия в суровую новостную ленту. Если вы живете в Минске, то наверняка не раз отдыхали летом в лесопарке Дрозды. А часто ли доводилось бывать в этом месте зимой? Несмотря на мороз, здесь по-прежнему журчат водопады, плещутся утки и размахивают крыльями лебеди. И таинственный мостик, спрятавшийся в самой глуши парка, ждет немногочисленных прохожих. Спешите погулять, пока все не растаяло.

Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
Идеальное место для прогулок. Как выглядит самый красивый парк Минска зимой
 
Теги: Минск
 
 
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Внесем немного красоты и спокойствия в суровую новостную ленту. Если вы живете в Минске, то наверняка не раз отдыхали летом в лесопарке Дрозды. А часто ли...
 
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