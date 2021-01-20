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Лукашенко пообщался по телефону с Путиным

20.01.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко созванивался сегодня вечером с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Кроме того, они обсудили темы международной повестки дня и общую ситуацию, складывающуюся в мире.

Внимание было уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.

 
 
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Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко созванивался сегодня вечером с президентом России Владимиром Путиным. Читать далее…
 
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