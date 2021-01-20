Лукашенко пообщался по телефону с Путиным

Источник материала: Onliner

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил , что Лукашенко созванивался сегодня вечером с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Кроме того, они обсудили темы международной повестки дня и общую ситуацию, складывающуюся в мире.

Внимание было уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.