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«Меня зовут +375 25, и я хочу купить ваш телефон». Мошенники продолжают хитрить
Источник материала: Onliner
Адаптация — приспособление организма к условиям существования. Кто-то отращивает жгутики, другие обрастают шерстью, третьи выдумывают способы, как ввести свою жертву в заблуждение. Теперь можно перейти к мимикрии, которую начали использовать интернет-мошенники, все так же пытающиеся выведать у белорусов данные их банковских карт.
Сразу несколько читателей Onliner рассказали о подобном способе развода. Алгоритм его не изменился — мы писали о нем много раз. Но вот способ маскировки новый (или пока не слишком распространенный в наших краях).
А его «коллегу» зовут немного иначе — +37517309ххх.
Такое «имя» они указывают, чтобы усыпить бдительность: человек, который знает, что с «импортного» номера «представитель банка» звонить не будет, может подумать, что «на этот раз это действительно из банка».
Напоминаем: банковские сотрудники не связываются с клиентами звонками через мессенджеры. В остальных случаях они не будут уточнять у вас полный номер карты, срок ее действия и коды CVV, просить передать код из SMS, рядом с которым написано «Никому не сообщайте этот код», а также представляться представителями сразу нескольких банков.
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Адаптация — приспособление организма к условиям существования. Кто-то отращивает жгутики, другие обрастают шерстью, третьи выдумывают способы, как ввести свою...
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