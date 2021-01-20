«Меня зовут +375 25, и я хочу купить ваш телефон». Мошенники продолжают хитрить

Источник материала: Onliner

Адаптация — приспособление организма к условиям существования. Кто-то отращивает жгутики, другие обрастают шерстью, третьи выдумывают способы, как ввести свою жертву в заблуждение. Теперь можно перейти к мимикрии, которую начали использовать интернет-мошенники, все так же пытающиеся выведать у белорусов данные их банковских карт.

Сразу несколько читателей Onliner рассказали о подобном способе развода. Алгоритм его не изменился — мы писали о нем много раз. Но вот способ маскировки новый (или пока не слишком распространенный в наших краях).

Заключается он в том, чтобы скрыть «неправильный» номер при звонке в Viber или иной мессенджер. Так в нашем случае появился некто по имени +375255121ххх (полностью номер не пишем, так как он вполне может принадлежать реальному человеку, который ни о чем не подозревает). Он обратился к своей потенциальной жертве по объявлению, размещенному на одной из интернет-площадок. Переписка, опубликованная в Twitter пользователем «Чертежник» , ниже:

















А его «коллегу» зовут немного иначе — +37517309ххх.





Такое «имя» они указывают, чтобы усыпить бдительность: человек, который знает, что с «импортного» номера «представитель банка» звонить не будет, может подумать, что «на этот раз это действительно из банка».

«При звонке от имени Беларусбанка в имя прописывают белорусский номер, поэтому сразу и не видно, что звонят с российского», — пояснил один из рассказавших о мошенниках белорусов.

Напоминаем: банковские сотрудники не связываются с клиентами звонками через мессенджеры. В остальных случаях они не будут уточнять у вас полный номер карты, срок ее действия и коды CVV, просить передать код из SMS, рядом с которым написано «Никому не сообщайте этот код», а также представляться представителями сразу нескольких банков.