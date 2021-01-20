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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Есть жертвы
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает
Фото: @leireariz
Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида. Об этом сообщает
В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка газа. Мощный взрыв уничтожил как минимум три этажа дома. На месте работают экстренные службы.
При взрыве в жилом здании в Мадриде погибли по меньшей мере три человека, еще несколько числятся пропавшими,
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Об этом сообщает El Pais.
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