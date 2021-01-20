ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Есть жертвы

20.01.2021 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает El Pais.

Фото: @leireariz

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида. Об этом сообщает twitter.com

В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка газа. Мощный взрыв уничтожил как минимум три этажа дома. На месте работают экстренные службы.
При взрыве в жилом здании в Мадриде погибли по меньшей мере три человека, еще несколько числятся пропавшими, пишет Лента.ру
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси растет количество денежных переводов из-за границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by