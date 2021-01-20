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В отношении руководства застройщика «Грушевского посада» проведут еще одну проверку
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Московского района столицы отменила прошлую проверку ОБЭП в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» по факту мошенничества, где силовики
Начата ли уже новая проверка — пока неизвестно. Зато известно, что «Жилстройкомплект»
В свою очередь, глава ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох в Польше вместе с женой Алесей Волох 28 декабря 2020 года открыли вторую строительную компанию COMMUNITY PARK с уставным фондом в 50 000 долларов. По словам работников VGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (первая строительная компания, которая принадлежит Илье Волоху), которые попросили не указывать их имена (имеются в редакции Realt.by), вторая компания создана для начала возведения объектов в польском Гданьске. Первая сейчас занимается подрядными работами по возведению отеля в центре польского города Катовице.
Также в Катовице была замечена техника из Беларуси, которая принадлежит (либо раньше принадлежала) белорусской компании Ильи Волоха ООО «Жилстройкомплект»: на машине изображены название и эмблема компании. Фото предоставили работники VGM GROUP SPÓŁKA.
Напомним, жилой комплекс «Грушевский посад» возводится на проспекте Дзержинского в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». В состав комплекса входят 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей.
Около года назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. Застройщик успел возвести только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89%.
Сейчас Мингорисполком отрабатывает с уполномоченными органами несколько вариантов разрешения возникших на объекте проблем.
Тем временем МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Жилстройкомплекта». Силовики не увидели в действиях руководства компании состава преступления.
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Тем временем глава «Жилстройкомплекта» открыл уже вторую фирму в Польше.
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