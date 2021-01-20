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Жители Барановичей и Ракова поддержали Игоря Лосика
Источник материала: Хартия'97
Жители Барановичей и Ракова поддержали Игоря Лосика
Политзаключенный второй месяц держит голодовку.
Жители Барановичей и Ракова выражают поддержку политзаключенному Игорю Лосику.
Известный блогер второй месяц держит голодовку.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Политзаключенный второй месяц держит голодовку.
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