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Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома
Источник материала: Хартия'97
Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома
Трамп оставил письмо с советами и напутствиями.
Перед тем как покинуть Белый Дом, президент США Дональд Трамп оставил избранному президенту Джо Байдену, инаугурация которого состоится 20 января, традиционное письмо с советами и напутствиями, передает телеканал
О содержании письма пока ничего не известно.
Перед уходом Трамп также совершил несколько помилований. Среди тех, кто подвергся президентской амнистии, рэперы Lil Wayne и Kodak Black, а также его бывший соратник Стив Бэннон. Кроме того, Трамп выступил с прощальной речью.
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Трамп оставил письмо с советами и напутствиями.
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