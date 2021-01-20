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В четверг в Беларусь придет потепление

20.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В четверг в Беларусь придет потепление

  • 20.01.2021, 19:07
В четверг в Беларусь придет потепление

Будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за резкого потепления, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), в отдельных районах по северу сильный снег, мокрый снег. Днем преимущественно по северо-востоку ожидаются мокрый снег и дождь. Местами, а в ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей, возможен гололед. Местами ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-западу до минус 16 по востоку страны, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

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