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Байден: В Америке наступил новый день

20.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден: В Америке наступил новый день

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  • 20.01.2021, 18:43
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Байден: В Америке наступил новый день
Джо Байден

Такой пост в Twitter он написал после того, как Трамп покинул Белый дом.

Новоизбранный президент США Джо Байден в день своей инаугурации заявил о наступлении нового дня в Америке. Такой пост в Twitter он написал после того, как Дональд Трамп покинул Белый дом.

"В Америке наступил новый день", - написал он.

Менее чем через два часа состоится инаугурации Байдена.

Байден и его вице-президент Камала Харрис уже посетили церковную службу в соборе Святого Апостола Матфея.

Они уже прибыли в Капитолий, где в 18:15 состоится присяга Харрис.

В 19:00 Джо Байден примет присягу в качестве 46-го президента США и произнесет инаугурационную речь.

В 20:40 Байден и Харрис проверят готовность войск к параду, в 21:25 - возложат цветы к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и к 22:15 уедут в Белый дом.

Позже Байден подпишет первые указы и приведет к присяге новых членов своей администрации.

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Такой пост в Twitter он написал после того, как Трамп покинул Белый дом.
 
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