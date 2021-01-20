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Байден: В Америке наступил новый день
Источник материала: Хартия'97
Байден: В Америке наступил новый день
Такой пост в Twitter он написал после того, как Трамп покинул Белый дом.
Новоизбранный президент США Джо Байден в день своей инаугурации заявил о наступлении нового дня в Америке. Такой пост в
"В Америке наступил новый день", - написал он.
Менее чем через два часа состоится инаугурации Байдена.
Байден и его вице-президент Камала Харрис уже посетили церковную службу в соборе Святого Апостола Матфея.
Они уже прибыли в Капитолий, где в 18:15 состоится присяга Харрис.
В 19:00 Джо Байден примет присягу в качестве 46-го президента США и произнесет инаугурационную речь.
В 20:40 Байден и Харрис проверят готовность войск к параду, в 21:25 - возложат цветы к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и к 22:15 уедут в Белый дом.
Позже Байден подпишет первые указы и приведет к присяге новых членов своей администрации.
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Такой пост в Twitter он написал после того, как Трамп покинул Белый дом.
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