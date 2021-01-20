Белорусский конгресс демократических профсоюзов готовит жалобу в МОТ на лишение рабочих права на забастовку

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) готовит жалобу в Международную организацию труда (МОТ) о том, что белорусские рабочие лишены права на забастовку, сообщил БелаПАН председатель БКДП Александр Ярошук.



Александр Ярошук

"Речь идет о нарушении Конвенции № 87 о свободе ассоциаций, где прописано и право на забастовку работников. В Беларуси это право грубо нарушается. Конвенция ратифицирована Беларусью", — отметил он.

По словам Ярошука, необходимые документы уже переданы в Международную конфедерацию профсоюзов, которая будет подавать жалобу. К документам прилагается список сотрудников белорусских предприятий, уволенных за участие в забастовках в 2020 году.

"Мы надеемся, что пандемия когда-нибудь закончится и в этом году состоится ежегодная конференция МОТ, которая рассмотрит жалобу", — заявил председатель БКДП.

Он отметил, что у БКДП есть опыт направления таких жалоб и эффективности их рассмотрения в МОТ. "В 2000 году мы подавали жалобу, она была принята в производство, было заведено дело. В 2004 году в Беларуси работала специально созданная комиссия по расследованию, в конечном итоге она выдала рекомендации, которые власти не исполнили. На основании этих решений Международной организации труда и того, что белорусские власти проигнорировали исполнение рекомендаций, в 2007 году Международная конфедерация профсоюзов и Европейская конфедерация профсоюзов потребовали от Европейского союза лишить Беларусь торговых преференций. Это было сделано. Это был очень чувствительный удар по белорусскому режиму", — сказал Ярошук.

При этом он допускает, что к моменту рассмотрения жалобы у БКДП уже "не будет необходимости давать ей ход". "Мы не знаем, сколько еще суждено этой власти просуществовать", — заявил глава конгресса.

С августа 2020 года на крупных предприятиях Беларуси начались забастовки в знак несогласия с результатами президентских выборов. Рабочие требовали отменить итоги выборов, а также прекратить насилие над протестующими, освободить политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными. Впоследствии более 100 работников было уволено, лидеры стачкомов приговаривались к административным арестам по обвинению в организации и участии в несанкционированных мероприятиях.

10 сентября генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал Александра Лукашенко предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полноценное уважение прав и свобод трудящихся во время протестов. В адресованном Лукашенко письме Райдер настоятельно советовал снять все обвинения и освободить профсоюзных активистов, которые были задержаны после участия в мирных протестах и забастовках. "Никто не должен быть лишен свободы или подвергнут уголовным санкциям только за факт организации или участия в мирной забастовке или протесте", — потребовал он.