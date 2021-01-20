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"Белнефтехим": автомобильное топливо будет дорожать на копейку в неделю

20.01.2021 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Впервые после 27 октября 2020 года в Беларуси повышаются розничные цены на автомобильное топливо — традиционно на одну копейку. Судя по сообщению концерна "Белнефтехим", через неделю топливо подорожает на копейку еще раз.

 

"Белнефтехим": автомобильное топливо будет дорожать на копейку в неделю
Фото: gs.by.

 

С 21 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,71 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,81 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,03 рубля, ДТ — 1,81 рубля за литр.

"В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года — на 30%. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%", — отмечает "Белнефтехим".

"В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке" концерн решил "в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку".

"Цены в республике остаются на 22—51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8—10%", — подчеркивает "Белнефтехим".

 
 
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Впервые после 27 октября 2020 года в Беларуси повышаются розничные цены на автомобильное топливо — традиционно на одну копейку. Судя по сообщению концерна...
 
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