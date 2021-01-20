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Лукашенко и Путин пообщались по телефону
Источник материала: Партизан
Безусловно, речь шла о «перспективах активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах»,
Даже затронули ряд кадровых вопросов. Каких именно - не сообщается.
Были затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире.
Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19.
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Безусловно, речь шла о «перспективах активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных...
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