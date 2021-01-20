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Трамп написал Байдену. Записка в Овальном кабинете Белого дома
Источник материала: Партизан
Это всё, что останется?
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)
Перед тем как покинуть Белый Дом, президент США Дональд Трамп оставил избранному президенту Джо Байдену, инаугурация которого проходит 20 января, традиционное письмо с советами и напутствиями, передает телеканал
К слову, о содержании письма пока ничего не известно.
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Это всё, что останется?
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