"Газпром трансгаз Беларусь" увеличил поставки газа белорусским потребителям из-за морозов

"100 млн куб. м природного газа в сутки поставило ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" белорусским потребителям. Это в полтора раза выше запланированных объемов и составляет 98% от рекордной суточной поставки, зафиксированной компанией 30 января 2014 года", - отмечается в сообщении.





Компания уточняет, что отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) достиг рекордного значения 15 января. "В системе ПХГ также зафиксирован новый рекорд - 15 января 2021 года максимальный отбор газа для системы составил 26,6 млн куб. м газа в сутки, что на 23% выше предыдущего рекордного показателя в период аномально низких температур в феврале-марте 2018 года", - говорится в пресс-релизе.





В компании подчеркивают важную роль системы подземного хранения газа в обеспечении стабильных поставок природного газа в период пиковых нагрузок. Система ПХГ включает в себя Осиповичское, Мозырское и Прибугское хранилища.





"Белорусские потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме без ограничений, вызванных резкими температурными колебаниями, и без перевода на резервные виды топлива", - отмечается в пресс-релизе.





пишет interfax.by В Беларуси в течение последних 6-7 дней сохраняются сильные морозы, 15-18 января температура снижалась до минус 20 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается заметное потепление,interfax.by







