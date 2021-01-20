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Шпиц как главный борец с диктатурой

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Говорят, шутка, повторенная дважды, становится глупостью. А что делать, если она изначально уже была глупостью? Но авторы репризы «шпиц на столе», похоже, не особо беспокоились мнением окружающих об их интеллектуальных способностях.  

Я даже могу себе представить аргументы тех, кто посоветовал повторно водрузить животное на скатерть: в конце концов, если в первый раз это все обсуждали, значит, «тема» работает.

Нет, друзья, не работает. Это примерно, как хвастать количеством просмотров новогоднего обращения, забывая добавить, сколько дизлайков оно получило.

Если люди обсуждают шпица на столе — это лишь говорит о том, что все остальное им просто уже не интересно. Про политику, экономику, выбранный курс — про это всё давно ясно и не требует разъяснений. Сегодня люди просто пытаются найти новые грани образа, чтобы вновь убедиться, что выбор, сделанный в августе, был абсолютно правильным.   

Мне кажется, герою ролика про шпица и прорубь забыли объяснить, что рейтинги просмотров в интернете — это как бы не то же самое, что электоральный рейтинг. И в данном случае рост первого никак не повышает второй. А даже скорее наоборот.  

Или кто-то серьезно думает, что, разглядывая силуэт под ночнушкой, призванной скрыть отсутствие изящества, кто-то восторженно вскрикнул: «Какой же это крепкий орешек!» А увидев топчущуюся по столу собаку, которая даже пить не хочет после того, как этот человек с ней чокнулся, вдруг скажет: «Настоящий национальный лидер!»

Шпиц как главный борец с диктатурой

Хотя, с другой стороны, мы же не знаем конечной цели автора телеграм-канала, который выкладывает подобные ролики. По крайней мере, с продвижением контента и увеличением просмотров этот человек вполне хорошо справляется.

Я даже считаю, что в новой Беларуси ему нужно поставить памятник. Обязательно вместе со шпицем на столе. Столько, сколько они сделали для победы над диктатурой, не сделал никто.

 
 
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Говорят, шутка, повторенная дважды, становится глупостью. А что делать, если она изначально уже была глупостью? Но авторы репризы «шпиц на столе», похоже, не особо...
 
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