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Белорусские и российские депутаты обсудили совместные законы

20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские и российские депутаты обсуждают совместные законы. В Минске проходит заседание комиссии Парламентского собрания, передает «МИР 24».

Накануне прошли слушания. Среди первых модельных законодательных актов Союзного государства могут быть документы об информационной безопасности, развитии цифровой экономики, а также защите исторической памяти.

«Для того, чтобы мы синхронизировали свою дорогу и действия в части правовой формализации и России, и Беларуси, как раз и требуется разработка актов модельного законотворчества, где бы были эти единые моменты закреплены. И в дальнейшем, используя эти единые подходы, мы и национальное законодательство формировали бы в рамках этих правовых ориентиров», – сказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству Сергей Сивец.

Секретариат и постоянный комитет Союзного государства должны проработать с научно-практическими центрами двух стран дорожную карту дальнейшего развития. Депутаты также определили форму принятия таких законопроектов. Это постановления Парламентского собрания. Они будут иметь рекомендательный характер.



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Теги: Минск
 
 
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Среди первых модельных законодательных актов Союзного государства могут быть документы о информационной безопасности, развитии цифровой экономики, а также...
 
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