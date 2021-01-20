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Белорусские и российские депутаты обсудили совместные законы
20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские и российские депутаты обсуждают совместные законы. В Минске проходит заседание комиссии Парламентского собрания, передает «МИР 24».
Накануне прошли слушания. Среди первых модельных законодательных актов
Секретариат и постоянный комитет Союзного государства должны проработать с научно-практическими центрами двух стран дорожную карту дальнейшего развития. Депутаты также определили форму принятия таких законопроектов. Это постановления Парламентского собрания. Они будут иметь рекомендательный характер.
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Среди первых модельных законодательных актов Союзного государства могут быть документы о информационной безопасности, развитии цифровой экономики, а также...
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