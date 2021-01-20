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Теперь Латвия готова провести чемпионат мира по хоккею без участия Беларуси
Источник материала: Партизан
Латвия готова самостоятельно провести весь чемпионат мира по хоккею.
Международная федерация хоккея лишила Беларусь чемпионата мира по хоккею. Он должен был пройти в двух странах – Беларуси и Латвии. Теперь Рига может стать единственной хозяйкой мирового первенств,
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Латвия готова самостоятельно провести весь чемпионат мира по хоккею.
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