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Конвоиры, "возьмите голову в руки!" Как Марию Колесникову и Максима Знака в СИЗО «перепутали»

20.01.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казус, который поднял настроение политзаключенным, произошел 19 января.

Конвоиры, "возьмите голову в руки!" Как Марию Колесникову и Максима Знака в СИЗО «перепутали»
Фото: instagram.com/viktar_babaryka
В СИЗО № 1 на Володарского произошел казус: на встречу с адвокатом Марии Колесниковой привели Максима Знака. О случае рассказал штаб Виктора Бабарико.

Максим Знак и Мария Колесникова встречаются с адвокатами в кабинетах для особо опасных преступников, которые приговорены к пожизненному сроку или смертной казни. В СИЗО на Володарского два таких кабинета — №24 и №29.
 ««Особо опасных» Марию и Максима от адвокатов отделяет глухая дверь, небольшое окошко и сетка. Они находятся в коробочке, в которой очень сложно изучать документы, вести записи. Документы можно передать только через конвоира. Прослушка тоже ведется. Встречи же со следователями проходят в обычных кабинетах, но если Мария и адвокат должны общаться дальше в этот день, то их переводят в один из двух особых кабинетов», – пояснили в штабе.

19 января и произошла история, о которой рассказали активисты: Людмила Казак ждала Марию, но вместо подзащитной в кабинет завели Максима Знака.
 «Это не ко мне», — сказала Людмила конвоирам.

«Нет, это к вам», — прозвучал ответ и дверь за Максимом Знаком закрыли на замок.

«Максим улыбнулся, передал приветы. Рассказ о короткой встрече с Максимом поднял настроение и Марии», – заключили в штабе Бабарико.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову поместили в СИЗО. Ее обвиняют по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета.

Юрист Максим Знак также как и Мария Колесникова работал в команде участника президентской гонки Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях, был его адвокатом.

После создания Координационного совета по мирной передаче власти Знак вошел в его президиум. Был задержан ровно через месяц после выборов и на следующий день после Марии – 9 сентября. Сейчас он является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета.
 
 
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Казус, который поднял настроение политзаключенным, произошел 19 января.
 
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