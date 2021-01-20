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В Беларуси продолжаются вечерние марши и акции
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси продолжаются вечерние марши и акции
Белорусы намерены протестовать до победы.
В Беларуси продолжаются вечерние марши и акции.
Партизаны Орши выходят на шествие с национальными флагами, чтобы поддержать всех репрессированных белорусов.
Красный Бор требует освободить всех политзаключенных.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы намерены протестовать до победы.
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