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Байден вступил в должность президента США

20.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден вступил в должность президента США

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  • 20.01.2021, 19:57
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Байден вступил в должность президента США
Фото: Reuters

Избранный президент США произнес присягу на Библии.

Избранный президент США Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства.

В рамках 59-й по счету церемонии инаугурации Байден на западном крыльце Капитолия произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии. Для приведения к присяге Байден использовал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года и уже использовалась для приведения его к присяге в качестве вице-президента.

Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс. После этого Байден начал получасовую речь, посвященную объединению страны.

За четверть часа до полудня по местному времени (19:45 по Минску) к присяге привели вице-президента США Камалу Харрис.

Торжественную церемонию открывала поп-певица Леди Гага, исполнившая гимна Соединенных Штатов.

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Теги: Минск
 
 
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Избранный президент США произнес присягу на Библии.
 
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