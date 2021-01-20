ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В РФ партнеры пытались сжечь бизнесмена напалмом вместе с загородным домом

20.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В РФ партнеры пытались сжечь бизнесмена напалмом вместе с загородным домом

1
  • 20.01.2021, 19:51
  • 1,410
В РФ партнеры пытались сжечь бизнесмена напалмом вместе с загородным домом
Вячеслав Симоненко
Фото: Александр Вайнштейн/«Коммерсантъ»

Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке.

Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке — компании Merlion Вячеслава Симоненко с помощью напалма вместе с загородным домом, чтобы не платить 4,5 миллиона долларов, вырученные от продажи акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи установили мотив и обстоятельства покушения на убийство российского бизнесмена. В ночь на 5 сентября 2015 года двое неизвестных забросали дом Симоненко под Красногорском бутылками с зажигательной смесью. По его словам, семье повезло не сгореть. Нападение сняли камеры видеонаблюдения.

Поводом для нападения на его дом стал конфликт с совладельцами Merlion из-за акций дочерней компании Tegrus. Он ушел из компании, но ему отказались платить 4,5 миллиона долларов за его акции. Бывшие партнеры обвинили его самого в хищениях.

Следователи нашли нападавших и те дали признательные показания, назвав заказчиков покушения. По делу были арестованы соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партнеры решили сжечь бывшего гендиректора крупнейшего дистрибутора на российском IT-рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конвоиры, "возьмите голову в руки!" Как Марию Колесникову и Максима Знака в СИЗО «перепутали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by