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В Лиде прямо на суде задержали около 20 человек
Источник материала: Хартия'97
В Лиде прямо на суде задержали около 20 человек
Лидчане пришли в лукашенковский «суд» выразить свое несогласие.
Около 20 человек задержали в Лиде, когда они пришли в суд поддержать Ивана Касперовича, администратора телеграм-канала «Доска позора Лида».
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18 января ему после закрытого процесса присудили пять лет лишения свободы. После этого присутствующие в судебном зале стали кричать судье «Позор!», а также «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!».
Также сообщают, что накануне задержали Андрея Ашурка, брата Витольда. А сегодня в Лидском районе задержали журналиста Юрия Дешука — предположительно, также в связи с упомянутым уголовным делом.
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Лидчане пришли в лукашенковский «суд» выразить свое несогласие.
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