По факту убийства матери в Могилеве завершено проведение судебных экспертиз

Источник материала: БT

В сентябре в частном секторе местные жители обнаружили бездыханное тело 63-летней женщины. Погибшая лежала на улице около входной двери своего дома. Специалисты обнаружили более 30 ран на теле. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от массивной кровопотери. Обвинение в убийстве предъявлено 31-летнему сыну погибшей, который жил вместе с матерью. По данным следствия, преступление мужчина совершил накануне вечером в ходе ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Комплексное психолого-психиатрическое исследование показало, что нападавший не находился в состоянии аффекта и мог руководить своими действиями. Обвиняемый до суда остается под стражей.