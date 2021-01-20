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СК опубликовал подробности убийства мужчины в Витебске

20.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Избила и зарезала. СК опубликовал подробности убийства мужчины в Витебске. Оно произошло 9 ноября и возникло на бытовой почве. 55-летняя женщина вместе с сожителем и подругой отмечала свой день рождения у себя дома. Внезапно вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Обвиняемая схватила нож и набросилась на мужчину. Подруга пыталась остановить потасовку, но у нее это не получилось. Спустя какое-то время 50-летний потерпевший перестал подавать признаки жизни. Лишь тогда женщины вызвали скорую помощь.

Судебно-психиатрическая экспертиза определила, что во время совершения преступления подозреваемая могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство". Расследование уголовного дела завершено, готовится его рассмотрение в суде.

 
Теги: Витебск
 
 
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Избила и зарезала. СК опубликовал подробности убийства мужчины в Витебске. Оно произошло 9 ноября и возникло на бытовой почве. 55-летняя женщина вместе с сожителем и...
 
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