Источник материала: БT

Избила и зарезала. СК опубликовал подробности убийства мужчины в Витебске. Оно произошло 9 ноября и возникло на бытовой почве. 55-летняя женщина вместе с сожителем и подругой отмечала свой день рождения у себя дома. Внезапно вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Обвиняемая схватила нож и набросилась на мужчину. Подруга пыталась остановить потасовку, но у нее это не получилось. Спустя какое-то время 50-летний потерпевший перестал подавать признаки жизни. Лишь тогда женщины вызвали скорую помощь.

Судебно-психиатрическая экспертиза определила, что во время совершения преступления подозреваемая могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство". Расследование уголовного дела завершено, готовится его рассмотрение в суде.