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Больше года длилось расследование резонансного преступления в Лидском районе

20.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Более года длилось расследование по громкому делу об убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве в Лидском районе. Главный фигурант - 37-летний местный житель. Обстоятельства разворачивались 25 декабря 2019. Обвиняемый вместе со своим товарищем позвал в гости знакомую. Вместе выпивали, а после хозяину захотелось новых ощущений. Металлическим совком злоумышленник ударил гостью по голове, а знакомого, угрожая расправой, заставлял задушить даму, дабы и друг стал соучастником. Но впоследствии сделал это сам. Чтобы скрыть следы, обвиняемый расчленил тело жертвы и некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в канаву, где оно в последующем и было обнаружено, заявили в СК. Обеспокоенные родственники женщины обратились тогда в милицию с заявлением о ее исчезновении. Вскоре стражам порядка стало понятно, что в деле может быть криминальный след. Был задержан 49-летний участник застолья. Он рассказал о произошедшем и показал, где находится тело. А потом был задержан и хозяин дома, который признался в содеянном.

 
 
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Более года длилось расследование по громкому делу об убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве в Лидском районе. Главный фигурант - 37-летний местный...
 
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