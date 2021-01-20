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Porsche представила базовую версию Tауcan с одним мотором

20.01.2021 20:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Porsche прислушалась к покупателям и расширила линейку доступных версий электрокара Taycan. На глобальном рынке появилась наконец базовая версия модели. Самый простой Porsche Taycan теперь стоит в США 79,9 тысячи долларов. 

Porsche представила базовую версию Tауcan с одним мотором

Таким образом, базовая модель на 23,9 тысячи долларов дешевле, чем Taycan 4S, но все еще дороже, чем Tesla Model S Long Range ($69 420). Как видите, скидка по сравнению с 4S существенная, поэтому есть у базовой версии Taycan ряд упрощений. Главное отличие — это монопривод. У стандартной версии один двигатель (на задней оси) мощностью 402 л. с. До скорости 96 км/ч такой Porsche разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость — 230 км/ч.

Porsche представила базовую версию Tауcan с одним мотором

Наиболее доступный электромобиль Porsche оснащается батареей на 79,2 кВтч. Этого должно хватить на 431 км. За дополнительную плату клиентам доступна более емкая батарея Performance Battery Plus (93,4 кВтч). Мотор тогда тоже будет чуть более мощный — на 469 л. с. Дополнительная отдача не улучшила динамические характеристики, а лишь сохранила их (машина на 70 кг тяжелее из-за другой батареи).

Porsche представила базовую версию Tауcan с одним мотором

Еще у базового Taycan проще салон и 19-дюймовые колесные диски другого дизайна. Если на Taycan 4S суппорта тормозной системы окрашены в красный цвет, то у просто Taycan они черные. Учитывая, что обвес у машины такой же, как у 4S, цвет суппортов и размер колес — это единственный возможный способ внешне различить модификации. При этом в опциях базовой модели будут 20- и 21-дюймовые диски.

Porsche представила базовую версию Tауcan с одним мотором
Porsche Taycan I 4S Perfomance Plus, 2020 г.в., новый
серебристый, седан, электро, автоматическая, полный привод
382 467 р.
149 934$ / 123 900€
Porsche Taycan I 4S, 2021 г.в., 7 000 км
серый, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
330 298 р.
129 483$ / 107 000€
Porsche Taycan I Turbo S, 2020 г.в., новый
серый, седан, электро, автоматическая, полный привод
562 742 р.
220 605$ / 182 300€
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Компания Porsche прислушалась к покупателям и расширила линейку доступных версий электрокара Taycan. На глобальном рынке появилась наконец базовая версия модели. Самый...
 
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