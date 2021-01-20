Альтернатива газу и электричеству? Чем так хороши пеллеты, о которых недавно говорил президент

Источник материала: Tut.by

Во время встречи с главой Минлесхоза Александр Лукашенко обратил внимание на развитие производства топливных пеллет. Президент констатировал, что эта продукция хорошо продается в Европе, и предложил использовать ее для замещения покупного природного газа. Рассказываем подробнее, что такое пеллеты, сколько они стоят и какие пеллетные котлы можно купить в Беларуси.

Что такое пеллеты?

Пеллеты были изобретены и запатентованы в 1976 году Рудольфом Гуннерманом сначала как способ утилизации опилок и стружек: в спрессованном виде их удобнее транспортировать. Попутно выяснилось, что их еще экономически выгодно сжигать в котельной.



Фото: bizlida.by

Пеллеты представляют собой гранулы размером 6−8 мм. По сути, это сухие спрессованные опилки. По качеству этот вид топлива делится на три класса, у каждого есть свой сертификат. Чем выше класс — тем ниже зольность. Наибольшее содержание шлака — в темных пеллетах третьего класса. Пеллеты второго класса, как правило, используются в кошачьих туалетах. При сжигании топлива первого класса остается меньше шлака и выделяется больше энергии, дольше время автономной работы. Но, в принципе, котел сожжет любые пеллеты. Правда, если на первом классе котел будет работать 6 суток, то на втором и третьем — 5−4,5 суток. Пеллеты низкого качества содержат большой процент коры, которая не сгорает ни в одной горелке и просто выбрасывается.

Для дома площадью до 200 м² на год потребуется закупить 5−7 тонн. Пеллеты продаются в герметичных полиэтиленовых пакетах, и для их хранения нужен навес.

В среднем 1 тонна светлых пеллет, если покупать у производителя, стоит от 320 рублей. Серые пеллеты (2−3-го классов) — от 280 рублей за тонну. Цена зависит и от упаковки: в «бигбэге» дешевле, в пакетах по 15 кг — дороже.

Пеллеты вместо газа

Учитывая растущую стоимость таких энергоресурсов, как нефть и газ, европейцы ищут им альтернативу. Так, начиная с 90-х годов в ФРГ активно развивается возобновляемая энергетика. В возможность заменить мирный атом и газ чем-то другим мало кто верил, и над планами немцев даже посмеивались.

В 2010 году на международной экономической конференции в Берлине тогдашний премьер-министр России Владимир Путин пошутил: «Не понимаю, чем топить будете? Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете? Так за дровами в Сибирь надо ехать, у вас же и дров нет».



Пеллетный котел. Фото: TUT.BY

Но немцы шутку не восприняли. По данным издания Deutsche Welle, высокотехнологичное отопление древесиной — точнее, древесными опилками и топливными гранулами (пеллетами) — становится в Германии самым экономически выгодным для потребителей и самым экологичным с точки зрения защиты климата.

Издание приводит следующие цифры: в жилых и общественных зданиях площадью от 501 до 1000 кв. м дешевле всего обходится отопление древесными опилками (6 евро 80 центов в год в пересчете на один метр квадратный). На втором месте — пеллеты (9,50 евро), на третьем — тепловые насосы (9,80 евро), на четвертом — газ (10 евро), на пятом — солярка (12,10 евро).



Новинки пеллетного оборудования на выставке в Италии

Кстати, последние тенденции по переходу Европы на древесные пеллеты уловили в нашем Минлесхозе: анонсировался запуск 10 больших производств топливных пеллет. Шесть заводов планируют запустить до конца 2012 года.

Что мы знаем о пеллетных котлах

Для эффективного сжигания топливных гранул были придуманы твердотопливные котлы со специальными пеллетными горелками и бункером.

Продвинутые модели оснащаются автоматикой, которая поддерживает заданную температуру в доме, управляется со смартфона. Таким образом, пеллетники по комфорту использования максимально приближены к оборудованию на газе. При установке пеллетного бункера большого размера топливо закупается и загружается раз в сезон.





Самый важный элемент любого пеллетного котла — горелка, так как подача топлива и процесс горения происходят именно в ней. Принцип действия у всех примерно одинаков: под силой тяжести пеллеты попадают в канал со шнеком (как в мясорубке) и дальше — в зону горения. По бокам горелки есть отверстия. По ним воздух подается непосредственно в область сжигаемого топлива. Сами по себе пеллеты горят не очень интенсивно. Однако если к ним подать воздух под давлением, то количество выделяемого тепла возрастает в 10 раз.



Фото: Станислав Журавлевич

Благодаря всем этим мерам пеллетные котлы достигают наивысших значений КПД в 92,1- 92,4%. По эффективности они догоняют газовые, у которых КПД составляет 95−96%.

На рынке пеллетных котлов можно найти оборудование как немецких, польских производителей, так и белорусских. Минимальная мощность пеллетных котлов — 10 кВт. В линейке разных производителей есть котлы 14, 17, 20, 23, 25 кВт. Для отопления производственных помещений есть котлы большей мощности — до 100 кВт.

Как правило, пеллетные котлы полностью автономны, процессы розжига, горения, тушения, подачи топлива происходят без вмешательства человека.

Цены

Пеллетные котлы стоят гораздо дороже обыкновенных твердотопливных. Например, самый бюджетный агрегат белорусско-польского производства для дома до 160 м² стоит 6280 рублей. Есть модели стоимостью и 15, 20 тысяч рублей.

Крупные европейские производители выпускают еще и гибридное оборудование — печи-камины на пеллетах с водяной рубашкой, работающие в паре с тепловым насосом «воздух-вода» и общей буферной емкостью.



Гибридное отопление: камин плюс тепловой насос

Такие установки позволяют существенно экономить на электроэнергии: тепловой насос включается только при неработающем камине. Стоимость таких систем даже по европейским меркам достаточно высока — от 18 тысяч евро. Правда, учитывая субсидии от государства и осязаемые сроки окупаемости, гибриды пользуются популярностью.

Распространены и пеллетные камины — это, по сути, тот же котел, но в компактном исполнении и со стеклянной дверцей, через которую можно наблюдать за процессом горения. Приняв внешний вид камина, это оборудование уже не нуждается в отдельной котельной: оно неплохо вписывается в интерьер загородного дома или дачи.



Автоматика пеллетного камина



Пеллетные камины на выставке в Италии

Эти изделия имеют привлекательный дизайн и, в отличие от классических каминных топок, не требуют дополнительных работ по облицовке: они представляют собой готовое к подключению устройство. Пеллеты засыпаются во внутренний бункер камина, в зависимости от его размеров и режима горения их хватит на 15−60 часов работы.



Фото: domkotlov.by

Мощность таких каминов модулируется, они оснащены умной автоматикой и управляются с пульта. У них есть функция экономии топлива: автоматически снижают подачу топлива, когда температура приближается к необходимой. Кроме того, можно дополнительно установить модуль Wi-Fi, который позволяет контролировать температуру и управлять работой камина через мобильное приложение.

Самые простые модели стоят сравнительно недорого — от 3190 рублей.

Еще недавно считалось, что отопление пеллетами — чуть ли не единственная альтернатива в случаях, когда к дому не подведен газ. Сегодня же, когда много говорится о переходе на электроотопление и есть уже стимулирующие тарифы, альтернативой газу является скорее электроэнергия. Но о пеллетах забывать пока не стоит — в Беларуси еще много мест, где нет газа и нет возможности подключить мощный электрокотел даже с учетом введения БелАЭС в эксплуатацию.