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Для сдающих квартиры, дачи и гаражи пересмотрели подоходный налог и просят доплатить до 22 января
Источник материала: Tut.by
Сдающим в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места надо до 22 января заплатить подоходный налог за этот месяц. Об этом
С 1 января в Беларуси
Но здесь есть нюанс. В ЕРИП уже выставлены суммы налога за февраль, система приплюсовала их к суммам доплаты. За февраль налог надо уплатить до конца этого месяца. То есть у сдающих в аренду помещения есть как минимум два варианта: либо заплатить всю выставленную сумму до 22 января (и налог за февраль, и доплату за январь), или узнать сумму доплаты и оплатить ее в ближайшие два дня, а за февраль — позже.
При этом нужно помнить про то, что в Минске и областных городах
В Витебске, к примеру, было три экономико-планировочные зоны, налог за сдачу одного жилого помещения составлял 25, 26 и 27 рублей, в Гомеле было деление на две зоны — 29,2 и 30,2 рубля. С 1 января для всех областных городов установили одинаковую ставку — 32,5 рубля за сдачу одного жилого помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садового домика или дачи.
В Минске еще в 2020 году было 5 экономико-планировочных зон, ставки составляли от 18,5 до 32,5 рубля. А с 1 января установили одну ставку — 34,3 рубля. То есть получается, что для тех, кто сдает квартиру в той части столицы, которая ранее относилась к 5-й экономико-планировочной зоне, ставка налога выросла с этого года больше чем на 85%.
К примеру, для тех, кто в декабре оплатил январский налог за сдачу в аренду комнаты в Минске, сумма сбора была выставлена на уровне 32,5 рубля. Когда чиновники утвердили обновленную версию Налогового кодекса, то ставка стала 34,3 рубля. Получилось, что плательщики недоплатили 1,8 рубля. Соответственно, до 22 января надо доплатить эту сумму. Сейчас в ЕРИП для плательщика из Минска, который недоплатил за январь 1,8 рубля, значится сумма 36,1 рубля.
Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений —
С 1 января чиновники
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Сдающим в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места надо до 22 января заплатить подоходный налог за этот месяц. Об этом предупреждает налоговая. Обычно это...
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