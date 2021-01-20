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В США принял присягу 46-ой президент

20.01.2021 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джо Байден принес президентскую присягу перед Капитолием в Вашингтоне.

Сообщается, на церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию. Он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Предварительно написав Байдену записку, что было в ней подробности не сообщаются. 
 
 
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Джо Байден принес президентскую присягу перед Капитолием в Вашингтоне.
 
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