В США принял присягу 46-ой президент

Сообщается, на церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию. Он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Предварительно написав Байдену записку, что было в ней подробности не сообщаются.