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Воры украли геодезический прибор, не поняли, что это, и выбросили

20.01.2021 21:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Советский РОВД Гомеля сообщили о краже из офиса частной компании. Среди прочего похитили дорогой геодезический прибор. Подобные устройства используются для измерения на местности длин линий, углов и высот (превышений). 

Обычно геодезические приборы применяются при топографических съемках, инженерно-строительных, горных и др. работах. Но воры не смогли разобраться без инструкции, ничего не измерили и выбросили за ненадобностью. Между тем такой прибор стоит 16 тысяч белорусских рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленников установили по записям с камер наблюдения. Ворами оказались родственники — дядя и племянник. Оба ранее судимы за кражу. На дело они пошли вечером, зная рабочий график фирмы. Злоумышленников задержали дома у родственников. Некоторую украденную технику они не успели продать или выбросить.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Советский РОВД Гомеля сообщили о краже из офиса частной компании. Среди прочего похитили дорогой геодезический прибор. Подобные устройства используются для...
 
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