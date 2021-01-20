Воры украли геодезический прибор, не поняли, что это, и выбросили

Источник материала: Onliner

В Советский РОВД Гомеля сообщили о краже из офиса частной компании. Среди прочего похитили дорогой геодезический прибор. Подобные устройства используются для измерения на местности длин линий, углов и высот (превышений).

Обычно геодезические приборы применяются при топографических съемках, инженерно-строительных, горных и др. работах. Но воры не смогли разобраться без инструкции, ничего не измерили и выбросили за ненадобностью. Между тем такой прибор стоит 16 тысяч белорусских рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленников установили по записям с камер наблюдения. Ворами оказались родственники — дядя и племянник. Оба ранее судимы за кражу. На дело они пошли вечером, зная рабочий график фирмы. Злоумышленников задержали дома у родственников. Некоторую украденную технику они не успели продать или выбросить.