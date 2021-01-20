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Сеница вышла на вечерний марш

20.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сеница вышла на вечерний марш

  • 20.01.2021, 21:35
Сеница вышла на вечерний марш

Жители агрогородка поддержали односельчанку.

Сеница вышла на вечерний марш поддержать местную жительницу, которую забрали в ИВС за национальный флаг.

«Честно сказать, мы сегодня не собирались выходить, но сегодня забрали в ИВС до суда за флаг на окне женщину, которую любят и уважают все честные жители Сеницы. Поэтому, несмотря на жуткий ветер и мороз, мы выходим!» - написали телеграм-каналу «Баста!» участники шествия.

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Жители агрогородка поддержали односельчанку.
 
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