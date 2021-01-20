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Православный священник отнес в СК поручительство за Игоря Лосика

20.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Православный священник отнес в СК поручительство за Игоря Лосика

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  • 20.01.2021, 21:00
Православный священник отнес в СК поручительство за Игоря Лосика
фото: tut.by

Это второй православный священник, выступивший в поддержку политзаключенного.

Православный священник Александр Кухта, известный как автор блога "Батюшка ответит", подал в Следственный комитет поручительство за политзаключенного Игоря Лосика. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Фейсбуке. Также отец Александр призвал других священников присоединиться к его инициативе.

"У нас в Беларуси политический кризис, и одной из точек напряжения стало дело Игоря Лосика, создателя ТГ-канала "Беларусь головного мозга". О чём он там писал? Я не знаю, потому что никогда не был подписчиком Игоря и не читал его канал. Но я знаю, что Игорю предъявлено серьёзное обвинение, возбуждено уголовное дело, и ему грозит большой срок.

Виноват ли Игорь? Решит суд.

Но сам он говорит, что дело сфабриковано, и это политический процесс. А ещё Игорь начал голодовку (пить воду, чай и витаминки можно. Всё остальное нельзя), которую держит уже 36 дней. Он требует освободить его из-под стражи.", — пишет Александр Кухта.

Он предоставил поручительство за Лосика, чтобы того на время расследования отпустили к семье.

Это второй православный священник, выступивший в поддержку Лосика. Накануне голодовку солидарности с Лосиком объявил преподаватель философии и истории философии в Минской духовной академии иерей Владислав Богомольников.

Игорь Лосик был задержан 25 июня. В знак протеста против несправедливого обвинения Лосик начал бессрочную голодовку. Он требует снять обвинение или изменить меру пресечения.

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Это второй православный священник, выступивший в поддержку политзаключенного.
 
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