ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы

20.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы

3
  • 20.01.2021, 20:52
Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы
ДЖО Байден

Он заявил, что США будут вести за собой другие государства, пользуясь силой своего примера.

Джо Байден, вступивший 20 января в должность президента США, в своей речи пообещал, что восстановит связи с другими странами. Инаугурацию президента транслирует телеканал "Настоящее время".

"Весь мир смотрит на нас. И вот что я хочу сообщить всем, кто живет в других странах. Америка всегда подвергалась испытаниям, мы всегда выходили из них еще более сильными. Мы восстановим наши союзы, наши связи с другими. Для того, чтобы бороться не со вчерашними проблемами, а с теми, которые постигли нас сегодня", – сказал Байден.

Он отметил, что США будут вести за собой, не применяя силу, а пользуясь силой своего примера.

"Мы были надежным партнером в борьбе за мир, процветание и безопасность", – сказал президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он заявил, что США будут вести за собой другие государства, пользуясь силой своего примера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонида Судаленко и Марию Тарасенко признали политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by