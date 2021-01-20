Источник материала: Хартия'97

Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы 3 20.01.2021, 20:52

ДЖО Байден

Он заявил, что США будут вести за собой другие государства, пользуясь силой своего примера.

Джо Байден, вступивший 20 января в должность президента США, в своей речи пообещал, что восстановит связи с другими странами. Инаугурацию президента транслирует телеканал "Настоящее время" .

"Весь мир смотрит на нас. И вот что я хочу сообщить всем, кто живет в других странах. Америка всегда подвергалась испытаниям, мы всегда выходили из них еще более сильными. Мы восстановим наши союзы, наши связи с другими. Для того, чтобы бороться не со вчерашними проблемами, а с теми, которые постигли нас сегодня", – сказал Байден.

Он отметил, что США будут вести за собой, не применяя силу, а пользуясь силой своего примера.

"Мы были надежным партнером в борьбе за мир, процветание и безопасность", – сказал президент.

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