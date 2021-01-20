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Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы
Источник материала: Хартия'97
Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы
Он заявил, что США будут вести за собой другие государства, пользуясь силой своего примера.
Джо Байден, вступивший 20 января в должность президента США, в своей речи пообещал, что восстановит связи с другими странами. Инаугурацию президента транслирует телеканал
"Весь мир смотрит на нас. И вот что я хочу сообщить всем, кто живет в других странах. Америка всегда подвергалась испытаниям, мы всегда выходили из них еще более сильными. Мы восстановим наши союзы, наши связи с другими. Для того, чтобы бороться не со вчерашними проблемами, а с теми, которые постигли нас сегодня", – сказал Байден.
Он отметил, что США будут вести за собой, не применяя силу, а пользуясь силой своего примера.
"Мы были надежным партнером в борьбе за мир, процветание и безопасность", – сказал президент.
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Он заявил, что США будут вести за собой другие государства, пользуясь силой своего примера.
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