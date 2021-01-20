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Леонида Судаленко и Марию Тарасенко признали политзаключенными

20.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Леонида Судаленко и Марию Тарасенко признали политзаключенными

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  • 20.01.2021, 20:44
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Леонида Судаленко и Марию Тарасенко признали политзаключенными
Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Известного правозащитника задержали 18 января.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двоих человек — председателя Гомельского отделения правозащитного центра "Весна", лауреата французской премии "Свобода-Равенство-Братство", премии "Хартии-97" Леонида Судаленко и волонтера Марию Тарасенко.

Судаленко задержали 18 января. Он является подозреваемым по уголовному делу по ст. 342 ("Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок") и находится в ИВС. Вероятно, поводом стало то, что Судаленко помогал оплачивать штрафы протестующим.

Вечером того же дня задержали и посадили в ИВС волонтерку "Весны" Марию Тарасенко. В чём подозревают её и в каком процессуальном статусе находится женщина, сейчас не известно.

Правозащитники напоминают, что Судаленко известен своей правозащитной деятельностью в Беларуси и за её пределами. 20 лет он занимается защитой прав человека. За правозащитную деятельность был награждён престижной премией Французской Республики "Свобода-Равенство-Братство" в 2018 г., а в 2019-м стал лауреатом Национальной премии за достижения в области прав человека в номинации "Правозащитник года".

"Настоящее уголовное преследование Л. Судаленко и М. Тарасенко происходит на фоне беспрецедентно массовых политических репрессий и глубокого кризиса прав человека в Беларуси, жертвами которого уже стали тысячи белорусских граждан. Не стали исключением и представители правозащитного сообщества страны, которые также подвергаются репрессиям и давлению в связи с осуществлением ими деятельности по защите прав человека", — говорится в заявлении правозащитников.

Они напоминают, что в СИЗО сейчас находятся волонтёры "Весны" Марфа Рабкова и Андрей Чапюк, а другие правозащитники прошли через административное преследование.

Правозащитники считают преследование Судаленко и Тарасенко политически мотивированным. Поэтому требуют немедленно освободить их из-под стражи и прекратить уголовное преследование.

Также озвучивается требование прекратить преследование и давление против всех правозащитников страны, немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", РОО "Правовая инициатива", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, простое общество "Инициатива FORB", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусская ассоциация журналистов, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, офис по правам людей с инвалидностью.

На сегодня в Беларуси насчитывается 189 политзаключенных.

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Известного правозащитника задержали 18 января.
 
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